Kaçkar'da mahsur kalan Avusturyalı turist, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Kaçkar'da mahsur kalan Avusturyalı turist, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

Kaçkar\'da mahsur kalan Avusturyalı turist, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı
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Rize'deki Avusor Yaylası'nda yönünü kaybedip sis nedeniyle mahsur kalan Avusturyalı turist Dan Mammsdroller (22), AFAD ve jandarma ekiplerinin teknik tırmanışla müdahalesiyle kurtarıldı. Genç turistin sağlık durumunun iyi olduğu ve güvenli alana götürüldüğü bildirildi.

RİZE'de Kaçkar Dağı eteklerinde yer alan Avusor Yaylası'nda yönünü kaybedip kaybolan mahsur kalan Avusturyalı turist Dan Mammsdroller (22), AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Rize ve çevresini gezmek için kente gelen Avusturyalı Dan Mammsdroller, Kaçkar Dağı eteklerinde yer alan deniz seviyesinden 3 bin 100 metre yükseklikteki Avusor Yaylası'nda yönünü kaybetti. Bölgede sisin de etkisiyle kaybolan Dan Mammsdroller, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak mahsur kaldığını bildirdi. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Mammsdroller ile telefonla irtibat sağlayan ekipler, zorlu arazi şartlarında çalışma başlattı. AFAD koordinasyonunda 8 kişilik arama kurtarma personeli, sarp kayalıklarda ara emniyet istasyonları kurup, teknik tırmanış gerçekleştirerek mahsur kalan turistin yanına ulaştı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Dan Mammsdroller, bulunduğu noktadan güvenli alana götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaçkar'da mahsur kalan Avusturyalı turist, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçkar'da mahsur kalan Avusturyalı turist, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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