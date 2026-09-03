Kaçkar\'da mahsur kalan Avusturyalı turist, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

RİZE'de Kaçkar Dağı eteklerinde yer alan Avusor Yaylası'nda yönünü kaybedip kaybolan mahsur kalan Avusturyalı turist Dan Mammsdroller (22), AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Rize ve çevresini gezmek için kente gelen Avusturyalı Dan Mammsdroller, Kaçkar Dağı eteklerinde yer alan deniz seviyesinden 3 bin 100 metre yükseklikteki Avusor Yaylası'nda yönünü kaybetti. Bölgede sisin de etkisiyle kaybolan Dan Mammsdroller, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak mahsur kaldığını bildirdi. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Mammsdroller ile telefonla irtibat sağlayan ekipler, zorlu arazi şartlarında çalışma başlattı. AFAD koordinasyonunda 8 kişilik arama kurtarma personeli, sarp kayalıklarda ara emniyet istasyonları kurup, teknik tırmanış gerçekleştirerek mahsur kalan turistin yanına ulaştı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Dan Mammsdroller, bulunduğu noktadan güvenli alana götürüldü.