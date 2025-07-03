Kaçkar Dağları'nda Uçak Enkazına Ulaşıldı - Son Dakika
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Kaçkar Dağları'nda Uçak Enkazına Ulaşıldı

03.07.2025 10:18
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Uçak kazasında yaralı kadın yolcu kurtarılırken, pilot yaşamını yitirdi. Arama kurtarma devam ediyor.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına saat 06.24 itibarıyla ulaşıldığını söyledi.

Baydaş, İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde kurulan kriz merkezinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde 18.00 civarında 112'ye yapılan ihbar üzerine, Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürdüklerini belirtti.

"Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma JAK Timimiz ve İkizdere Arama Kurtarma İDAK ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar." ifadesini kullanan Baydaş, şunları kaydetti:

"O ekiplerimizi gece 12 civarlarında yola çıkarmıştık, 03.00 civarı arazideler. Hatta biz de ekiplerimizle arazide irtibatı kaybetme durumuna gelmiştik. Çok yoğun bir yağış var hatta zirve hattında kar yağışı vardı bu gece. Bu arkadaşlarımız 06.24 itibarıyla ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar, enkazın olduğu bölgedeler. 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan kadın yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi gördük, sağlığı yerinde görünüyor, onunla ilgili tedbirleri aldılar. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler, şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde."

Vali Baydaş, arama kurtarma ekibinin hem yaralı yolcuyu hem de oradaki bütün ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek için çalışacağını vurgulayarak, "Sisli bir hava, helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor. Helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız taşımaya çalışacaklar." dedi.

Sahada görev alan ekiplere teşekkür eden Baydaş, şunları kaydetti:

"Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün Erzurum, Bayburt ve Rize ekipleri olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahadalar, biz de buradayız, inşallah gelişmelerden ayrıca bilgi vereceğiz. Ben JAK ekibini ve İDAK ekibini de tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız bütün olumsuz hava koşullarına rağmen saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar."

Baydaş, enkaza kaç saatte ulaşıldığı sorusu üzerine, "Eğer ihbarın verildiği saati baz alırsak 12 saat. İhbarın verildiği saat yaklaşık altı buçuk civarıydı, 06.24'te de ulaşmış olduk." diye konuştu.

Yaralı kadın helikopterle Erzurum'a getirildi

Uçakta yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak ulaşılan Hicran Kaya, askeri helikopterle Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getirildi.

Burada beraberindeki arama kurtarma ekipleri ve alanda bekleyen sağlık personelince helikopterden alınan Kaya, ambulansa nakledildi.

Yaralı Kaya, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralının getirilişini İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı da takip etti.

Öte yandan, uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci'nin de cenazesi askeri helikopterle Erzurum'a getirildi.

Demirci'nin cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA

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