Kaddafi'nin Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki Türkiye'ye desteği

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın düzenlendiği tarihte Türkiye'nin Libya Büyükelçisi olarak görev yapan Uluç Özülker, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkarma yapması konusunda dünya çapında çok az ülkeden destek gelmiştir. Ama destek veren ülkelerin başında gelenlerden bir tanesi de Libya'dır, Kaddafi'dir." dedi.

AA muhabirine konuşan Özülker, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, 20 Temmuz 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı dönemindeki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özülker, Kaddafi'nin o dönem Türkiye'ye çok yakın tutum sergilediğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkarma yapması konusunda dünya çapında çok az ülkeden destek gelmiştir. Ama destek veren ülkelerin başında gelenlerden bir tanesi de Libya'dır, Kaddafi'dir." ifadelerini kullandı.

Dönemin Libya yönetiminin Türkiye'yi çok iyi tanıdığına dikkati çeken Özülker, "Kaddafi esas itibarıyla bir diktatör. Aynı zamanda rejim de fevkalade katı. Ama bu kapsam içinde Türkiye ile olan ilişkiler fevkalade sıcak ve olumlu." diye konuştu.

Özülker, o dönemki Libya'nın, Türkiye ile olan ilişkilerine de değinerek, özellikle bölgede iş yapan müteahhitler için Libya hükümetince çok fazla destek sağlandığını söyledi.

"Kaddafi silah depolarını topyekün bize açtı"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın düzenlendiği tarihteki sürece değinen Özülker, şöyle konuştu:

"Libya o tarihte bize çok net bir biçimde müracaatta bulundu. Onların iki tane çok büyük silah deposu vardı. Libya o tarihte bütün silahlarını Amerika'dan alıyordu. Dolayısıyla Amerika'yla yakın ilişki içindeydiler. Bu koşullar altında Libya o tarihte depolarında bizim kullanabileceğimiz birçok yedek parça veya ihtiyacımız olabilecek başka şeyler olabilir düşüncesiyle depolarını topyekün bize açmıştır."

Özülker, o tarihte Kaddafi'nin kendilerine, "Hava sahamız da depolarımız da açık. Neye ihtiyacınız varsa gelin alın. Eğer bu depodakilerin tamamı ihtiyacınızı giderebilecek konumdaki malzemeyse onların tümünü de alabilecek şekilde istediğiniz her şeyi almakta serbestsiniz ve ben de size bu manada destekçiyim." dediğini anlattı.

Kaddafi'nin bu çağrısı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Libya'ya uzmanlar gönderildiğini aktaran Özülker, "Uzmanlar incelemelerde bulundu. Ancak oradaki malzeme ile bizdeki silahlar karşı karşıya konduğunda çok fazla uyuşmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla depolar topyekün açıldı ama biz onların içerisinde belirli sayıda ve imkan olarak bizimle uyuşabilecek nitelikte olanları alabildik. Ama bu arada bizim silahlarımızla uyumlu olan ellerinde ne varsa onların hepsini de verdiler." diye konuştu.

Özülker, Kaddafi'nin, hem harekat sürecinde hem de sonrasında Türkiye'ye Kıbrıs konusunda desteğini sürdürdüğünü belirterek, "Kaddafi yönetimindeki Libya hükümeti Kıbrıs konusunda Türkiye'ye topyekün arka çıktı." ifadesini kullandı.