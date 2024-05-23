KADEM Sanat tarafından düzenlenen öykü yarışmasının kazananları kitapta bir araya getirildi - Son Dakika
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KADEM Sanat tarafından düzenlenen öykü yarışmasının kazananları kitapta bir araya getirildi

KADEM Sanat tarafından düzenlenen öykü yarışmasının kazananları kitapta bir araya getirildi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen öykü yarışmasında ilk 20'ye giren hikayeler, 'Hayatın İçinde Kadın' isimli kitapta bir araya getirildi. Kitap, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı ve katılımcılara hediye edildi. KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, etkinlikte yaptığı konuşmada KADEM'in kadın haklarını savunmak ve kadının onurlu bir yaşam sürdüğü güvenli bir toplum inşa etmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca, KADEM Sanat aracılığıyla kadın ile sanat ilişkisini güçlendirmek amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlediklerini ifade etti. Etkinlikte ayrıca 'Edebiyatta Kadın Hikayeleri' başlıklı bir söyleşi de gerçekleştirildi.

23.05.2024 21:57
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Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) dijital platformu KADEM Sanat tarafından düzenlenen öykü yarışmasında ilk 20'ye giren hikayeler, "Hayatın İçinde Kadın" isimli kitapta bir araya getirildi.

Eser, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Edebiyat Buluşması ve Öykü Kitabı Tanıtımı" etkinliğinde kitapseverlerle buluştu.

Kitabın katılımcılara hediye edildiği etkinliğin açılışında konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, özel bir edebiyat buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "KADEM, 2013 yılında, kadın haklarını savunmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. 11 yıldır, kadının onuru ile yaşayacağı güvenli bir toplum ve adaletli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası projeler, kampanyalar, eğitim çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Sarı, kadın ile sanat ilişkisini güçlendirmek ve kadının dünyasına sanatın penceresinden bakmak istediklerini, bu doğrultuda 2020'de hayata geçirilen KADEM Sanat aracılığıyla fotoğraf, resim, kısa film, senaryo ve öykü dallarında yarışmalar düzenlediklerini kaydetti.

Öykü yarışması vesilesiyle hayatın içindeki kadını, öykücülerin gözünden ve daha yakından görmek istediklerine işaret eden Sarı, "Yarışmamıza 600'ün üzerinde öykü gönderildi. Bu ilgi bizleri çok memnun etti, heyecanlandırdı. Aralık ayında öykü yarışmamızın ödül törenini yine bu mekanda gerçekleştirmiştik. Söz verdiğimiz gibi dereceye giren ilk 20 öyküyü KADEM Yayınları bünyesinde kitaplaştırdık. Bugün kitabımızı kitapseverlerle buluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Edebiyatta kadın hikayeleri ele alındı

Etkinlik kapsamında KADEM Akademi Kurulu üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış'ın yönettiği "Edebiyatta Kadın Hikayeleri" başlıklı söyleşi de düzenlendi.

Yazar Cihan Aktaş, söyleşide, jürisinde yer aldığı yarışmaya gönderilen çalışmalardan çok etkilendiğini, pek çok öyküye 90'ın üzerinde puan verdiğini söyledi.

Yazar Funda Özsoy Erdoğan ise Cihan Aktaş'ın eserlerine değinerek, "Cihan hoca, kalemi benim de kalemimi etkilemiş bir yazardır. Onunla şu anda birlikte söyleşi yapmak da benim için onur verici." dedi.

Bir kadın kalem olmanın kendisine her zaman onur verdiğini ifade eden Erdoğan, "Kitaplarımda kadın dili var, kadın üzerine çok fazla yazıyorum, kahramanlarım hep kadın. Kadın duyarlılığı çok fazla var. Çok fazla altını çiziyorum kadının. Anne kadın, evlat kadın, eş kadın, öğretmen kadın, mesleğinden dolayı gazeteci kadın ve akademisyen kadın... Bunların hepsi benim kitaplarımda var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, hediye takdimi ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: AA

Rami Kütüphanesi, Demokrasi, Edebiyat, Edebiyat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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