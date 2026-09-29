Kadena Belediye Başkanı, Typhon depolama planının geri çekilmesi için başvurdu

TOKYO, 29 Eylül (Xinhua) -- Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa eyaletine bağlı Kadena kasabasının belediye başkanı, Japonya Savunma Bakanlığı'nın Okinawa Savunma Bürosu'nu ziyaret ederek ABD'ye ait Typhon orta menzilli füze sisteminin Kadena Hava Üssü'nde depolanması planını protesto etti.

Kyodo News'in pazartesi günkü haberine göre Kadena Belediye Başkanı Toyama Hiroshi, söz konusu planın "bölge sakinlerinin duygularını hiçe saydığını, tamamen mantıksız ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek planın geri çekilmesini talep eden yazılı bir başvuruda bulundu.

Depolama süresine ilişkin herhangi bir tarih belirtilmediğine dikkat çeken Hiroshi, düzenlemenin kalıcı ve resmi bir konuşlandırmaya dönüşmesinden duyduğu endişeyi ifade etti.

Okinawa Savunma Bürosu cuma günü internet sitesinden yaptığı açıklamada, halihazırda Kagoshima eyaletindeki Kanoya Hava Üssü'nde konuşlu bulunan ABD'ye ait Typhon füze sisteminin ekim ortasına kadar Kadena Hava Üssü'ne taşınarak burada depolanmasının planlandığını duyurmuştu.

Kyodo News'in daha önceki haberlerinde, Tomahawk seyir füzelerini ateşleyebilen Typhon sisteminin Japonya, ABD ve diğer ülkelerin katılımıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatlar kapsamında Kanoya Hava Üssü'ne konuşlandırıldığını bildirmişti.

Typhon füze sisteminin Japonya'da konuşlandırılması, komşu ülkelerden de sert tepkiler almıştı.