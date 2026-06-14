Polis KADES İhbarında Şehit Oldu - Son Dakika
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Polis KADES İhbarında Şehit Oldu

14.06.2026 01:47
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarı üzerine kontrol için gittiği iş yerinde uzman çavuş G.Y. tarafından vurularak ağır yaralanan polis memuru Tayfun Baş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarı üzerine kontrol için gittiği iş yerinde uzman çavuş G.Y. tarafından vurularak ağır yaralanan polis memuru Tayfun Baş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay, Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş G.Y., saat 21.50 sıralarında yapılan Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarı üzerine iş yerine sevkedilen polis memuru Tayfun Baş ile eski eşi H.S.'yi silahla vurarak ağır yaraladı. G.Y. daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Olayda yaralanan polis memuru Tayfun Baş., G.Y. ve eski eşi H.S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Menteşe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memuru, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. H.S. ile G.Y.'nin tedavilerinin ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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