KADES Sayesinde Zorla Araca Bindirilen Kadına Ulaşıldı

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Kütahya'da zorla araca bindirildiğini ve darbedildiğini öne süren kadına, Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde ulaşıldı.

İstanbul'dan Afyonkarahisar'a giden bir otomobildeki L.A. (26), Bilecik yakınında araçta bulunan N.K'nin kendisini zorla araca bindirdiğini ve şiddet uyguladığını iddia ederek KADES'ten ihbarda bulundu.

Uygulama üzerinden kadının konumunu ve bulunduğu aracı belirleyen Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili polis noktasında durdurdu.

Otomobilden indirilen L.A, polis ekiplerince koruma altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli N.K. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Uygulama noktasında ifade veren L.A'nın, araç sürücüsü N.K'nin kendisini darbetmesi nedeniyle KADES uygulamasını kullandığını söylediği öğrenildi.