Kadıköy Belediye Başkanı, Göztepe Metro İstasyonu'nda Sosyal Donatı Alanı Yapılacağını Açıkladı

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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Göztepe 60. Yıl Parkı Metro İstasyonu'nda 3 bin metrekarelik sosyal donatı alanının yapılacağını söyledi. Başkan Köse, "Buradaki amacımız hem bölge halkının, hem de hattı kullanan vatandaşlarımızın zaman geçirebileceği alanlar yaratmak" dedi

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, Ümraniye- Ataşehir- Göztepe Metro Hattı ve Göztepe 60. Yıl Parkı Metro istasyonu projesi alanını ziyaret etti. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Kösedağı ve Avşar, 13 kilometre uzunlukla 11 istasyondan oluşan projenin yüzde 80'inin tamamlandığını bildirdi. Kösedağ ve Avşar, ayrıca metro hattının 30 Ağustos 2025 tarihinde açılmasının planlandığının müjdesini verdi.

Proje süreci hakkında bilgi veren Mesut Kösedağı, 2019 öncesi sadece yüzde 2 oranında ilerleyen projenin Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehir belediye başkanı seçilmesinin ardından hızlandırıldığını hatırlatarak " 2019'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle yüzde 2 ile devraldığımız istasyonu yüzde 80'e getirdik. Yaklaşık 600 milyon Euro'luk bir yatırımdan bahsediyoruz, müthiş bir iş" dedi.

Alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yakışan bir vizyonun sergilendiğinin altını çizen Kösedağı, "Göztepe'de hiç beklemediğimiz bir alanda Büyükşehir Belediyesi'nden gelip 'bizim burada kullanabileceğimiz 3 bin metrekarelik bir sosyal donatı alanımız var' dediler. Bunu nasıl değerlendireceğimizle ilgili Raylı Sistemler Başkanlığımız, ilçedeki paydaşlarımız, muhtarlarımız, burada oturan vatandaşlarımız ve proje ekiplerimizle konuştuk" ifadelerini kullandı.

Kösedağı, "Fonksiyonuna henüz karar vermedik ama çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Buradaki amacımız hem bölge halkının kullanabileceği hem de hattı kullanan vatandaşlarımızın zaman geçirebileceği alanlar yaratmak" dedi.

"Son sürat raylı sistemlerimizin inşaatları devam ediyor"

Metro yatırımlarının zor olduğunu ve tamamlandıktan sonra 100 yıl ömrünün olduğunu söyleyen Başkan Kösedağ, "Bu işin dört yıl boyunca yapım aşaması sürdü, bir yıl daha sürecek ve ortalama beş yılda bitmiş olacak. Tabii ki bunun geçerli gerekçeleri var, zamanında kredilere geç ulaşmamız, projelerin onaylanmaması, meclis kararına rağmen geçen kredilerimizin hazinede beklemesi sebebiyle geciken, bir iki ödemelerimizin dışında hepsini atlatmış durumdayız. Son sürat raylı sistemlerimizin inşaatları devam ediyor. Burada çok ciddi bir proje ekibi çalışıyor" diye konuştu.

İstanbul'a ve Kadıköy'e güzel bir sosyal alan

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar da, Ümraniye- Ataşehir- Göztepe Metro Hattı hakkında şu bilgileri verdi:

"Şu an projemizde yüzde 80 ilerlemeye erişmiş durumdayız. İnşaat işleriyle alakalı çalışmalarımızda son aşamaya geldik. İstasyonlarımızda hem elektromekanik hem de ince iş imalatlarımız devam ediyor. Hat tünellerimizde inşaat çalışmalarımızı tamamladık, demir yolu montajlarımız başladı. Demiryolu montajları ile hatlardaki mekanik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bizim amacımız Kadıköy Belediyesi'nin bölgedeki ciddi desteği ile önümüzdeki yıl 30 Ağustos'ta projemizi hizmete açmak. Mesut Başkan'ımızdan bir ricada bulunmuştuk, 60'ıncı Yıl Parkı'nda ilimizde kullanabileceğimiz ciddi bir sosyal donatı alanlarımız mevcut. Burada yaptığımız tasarım değişikliğiyle, yeni bir tasarım anlayışıyla yaklaşık 3 bin metrekarelik kullanım alanına eriştik. Bu alanı, Kadıköy halkının da en doğru bir şekilde kullanabileceği fonksiyonların atanması için bölgeyi en iyi bilen kişi olarak hem başkanımıza hem de ekibine danıştık, destek istedik. Birlikte yapacağımız çalışmalarda İstanbul'a ve Kadıköy'e güzel bir alan daha kazandırmayı amaçlıyoruz. İBB olarak hem Kadıköy Belediyesi'ne hem Kadıköy halkına gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıl projemiz tamamlandığında bu sabrın ve bugüne kadarki gösterilen emeğin karşılığını hep beraber göreceğiz".