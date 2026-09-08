Kadıköy Belediyesi 115 okulda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki 115 okulda başlattığı temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kadıköy Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise ve kreş düzeyindeki 115 okulda yürütülen çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim yılına temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda başlaması hedefleniyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, tadilatların ardından oluşan moloz ve katı atıklar da toplanıyor. Kullanılamayacak durumdaki konteynerler yenileriyle değiştirilirken, okul bahçeleri ve ortak kullanım alanları basınçlı yol yıkama araçlarıyla temizleniyor.

YIL BOYUNCA TEMİZLİK

Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zülfü Uçan, okullarda yürütülen çalışmaların eğitim yılı boyunca devam ettiğini belirterek, "Kadıköy'de 115 okulda öğrencilerimizin sağlıklı ve temiz ortamlarda eğitime başlamaları için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tadilat sonrası oluşan katı atık ve molozların alımını gerçekleştiriyoruz. Deforme olan, zarar gören konteynerleri yenileriyle değiştiriyoruz. Okul bahçelerinde ve ortak kullanım alanlarında basınçlı yol yıkama aracımızla detaylı temizlik çalışması yapıyoruz. Yıl içerisinde de okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

BAHÇELERDE BAKIM VE ONARIM

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise okul bahçelerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Okullardan gelen talepler doğrultusunda yeşil alanlarda budama yapılırken, kuru ve tehlike oluşturan ağaçların kesimi de gerçekleştiriliyor.

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nil Uzunkaya, çalışmaların eğitim yılı boyunca sürdüğünü belirterek, "İlçemizde bulunan okul bahçelerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyoruz. Gelen talepler doğrultusunda yeşil alanlarda budama, kuru ağaçlarda ise kesim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kasım ara tatili ve sömestr tatillerinde de budama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Uzunkaya, okul bahçelerindeki donatıların da yenilendiğini anlatarak, "Bank, piknik masası, çöp kovaları ve çardakların bakım, onarım ve yenilemelerini yapıyoruz. Atatürk büstü çevresinde de peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizin eğitimlerini daha güvenli ve konforlu alanlarda sürdürebilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.