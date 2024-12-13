Kadıköy Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri'nde İki Ödül Aldı

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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, 'Kadıköy Dükkan' ile Yerel Kalkınma kategorisinde, 'Kadın Kaynakçılar Yetişiyor' projesiyle de Sosyal Hizmetler kategorisinde Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu. Kadıköy Belediyesi'nin 'Kadıköy Dükkan' ile 'Kadın Kaynakçılar Yetişiyor' projeleri ödüle layık görüldü. Belediyelerin şehirlerdeki yaşam kalitesini artıran projelerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlendiği Altın Karınca Ödülleri, 12 Aralık'ta (dün) Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödülleri Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı aldı

Belediyelerin projeleri, Altın Karınca'da yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride ödüllendirildi. Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Dükkan ile Yerel Kalkınma kategorisinde, Kadın Kaynakçılar Yetişiyor projesi ile Sosyal Hizmetler kategorisinde ödül aldı. Ödül töreninde Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'na ödülleri, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey takdim etti. 310 projenin yarıştığı Altın Karınca'da 40 belediyenin 55 projesi ödüle layık görüldü.

Proje, yerel ekonomiyi desteklemeyi hedefliyor

Kadıköy Dükkan, Türkiye'de ilk defa Kadıköy Belediyesi'nin hayata geçirdiği bir proje ve aynı zamanda belediye çatısı altında kurulan ilk marka olma özelliği taşıyor. Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) ekibi tarafından geliştirilen proje, Kadıköy'ün tarihi, mimarisi ve kültürel değerlerinden ilham alarak özel tasarım ürünler sunmayı amaçlıyor. Proje, Kadıköy'ü hem yerel hem de uluslararası alanda tanıtmayı, turizmi canlandırmayı ve yerel ekonomiyi desteklemeyi hedefliyor.

Kadınlar, erkeklerin yoğun olarak bulunduğu sektörde istihdam edilme fırsatı buluyor

Kadın Kaynakçılar Projesi ise toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadınların erkek egemen sektörlerde yer almasını teşvik etmek amacıyla 2023 yılında Kadıköy Belediyesi, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) Ataköy Kulübü ve Gedik Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirildi. Proje, kadınların kaynak ustası olarak yetişmesini sağlamak için ücretsiz eğitimler vererek onlara teknik beceri kazandırmayı hedefliyor. Gedik Eğitim Vakfı tarafından verilen iki haftalık eğitimler sonunda, başarılı olan kursiyerlere uluslararası geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik Belgesi veriliyor. Bu sayede kadınlar, erkeklerin yoğun olarak bulunduğu sektörde nitelikli iş gücü olarak istihdam edilme fırsatı yakalıyor.