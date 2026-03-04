Kadıköy'de Obezite Farkındalık Yürüyüşü

(İSTANBUL) – Kadıköy Belediyesi, 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında obezite ile mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla Fenerbahçe Dalyan Sahili'nden Caddebostan Sahili'ne yürüyüş etkinliği düzenledi. Etkinlik, Caddebostan'da zumba çalışmasıyla tamamlandı.

Kadıköy Belediyesi, 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde "Obezite ile Mücadele Farkındalık Yürüyüşü" etkinliği düzenledi. Kadıköylülerin ilgi gösterdiği etkinliğe, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Kadıköy Belediye başkan yardımcıları ve belediye çalışanları katıldı. Yürüyüş öncesinde Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü eğitmeni tarafından ısınma hareketleri yaptırıldı. Isınmanın ardından katılımcılar, obeziteyle mücadeleyi anlatan dövizlerle Fenerbahçe Dalyan Sahili'nden Caddebostan etkinlik alanına yürüdü. Yürüyüşün ardından Caddebostan Sahili'nde zumba etkinliği yapıldı.

Fırıncı: "Avrupa'da birinciyiz"

Etkinlik kapsamında Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Emre Fırıncı konuşma yaptı. Kadıköy Belediyesi'nin sağlık ve spor birimleriyle sağlıklı yaşam için çalışmalarına devam ettiğini belirten Fırıncı, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, obezitede Avrupa birincisidir ve her üç kişiden sadece biri uygun ağırlıktadır. 2035 yılında dünyadaki çocukların yüzde 40'ının obez olacağı tahmin ediliyor" dedi.

Fırıncı, Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği'nde diyetisyenlik hizmeti sunulduğunu, ayrıca Özgürlük Parkı, Koşuyolu Parkı ve Kriton Curi Parkı'nda haftanın her günü sabah sporu organizasyonları düzenlendiğini söyledi.

"Herkes spor yapmalı"

Yürüyüş ve zumba etkinliğine katılan 67 yaşındaki Cemile Erkmen, "Obez olmamak ve kilo almamak için herkes spor yapmalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin havuzunda yüzmeye gidiyorum. Kadıköy Belediyesi'nin Kriton Curi Parkı'ndaki sabah sporu etkinliğine katılıyorum. Yürümeyi çok sevdiğim için de bugün de buraya geldim" dedi.

Özgürlük Parkı'ndaki sabah sporuna uzun yıllardır katıldıklarını dile getiren 80 yaşındaki Hilal Ergüzel ile 89 yaşındaki Kazım Ergüzel de "Sağlığımız için yürüyüşe katıldık. Her zaman sabah yürüyüşleri yapıyoruz. Çocukların ve gençlerin de obeziteye karşı spor yapması ve beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.