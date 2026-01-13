Kadıköy Belediyesi'nden Çocuklar İçin "Yarıyıl Şenliği" - Son Dakika
Kadıköy Belediyesi'nden Çocuklar İçin "Yarıyıl Şenliği"

13.01.2026 11:10  Güncelleme: 12:13
Kadıköy Belediyesi, 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında çocuklar için 'Yarıyıl Şenliği' düzenliyor. Şenlikte atölyeler, tiyatrolar, konserler ve çeşitli etkinlikler çocukları bekliyor. Katılım rezervasyonla yapılacak.

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için "Yarıyıl Şenliği" düzenliyor. 17 Ocak-1 Şubat günleri arasında gerçekleştirilecek şenlikte, atölyelerden çocuk oyunlarına, konserlerden gösterilere uzanan birçok etkinlik çocuklarla buluşacak.

Kadıköy Belediyesi, 17 Ocak-1 Şubat günleri arasında çocuklar için "Yarıyıl Şenliği" düzenliyor. Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM), Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM), Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) ve Barış Manço Kültür Merkezi (BMKM)'nde düzenlenecek şenlik boyunca çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenme fırsatı bulacak. Yarıyıl Şenliği'nde atölyeler, çocuk tiyatroları, konserler ve gösteriler yer alacak. Her yaş grubuna uygun olarak hazırlanan programda; masal, karikatür, resim, kukla yapımı, kartondan ve keçeden oyuncak yapımı, heykel gibi yaratıcı atölyelerin yanı sıra sürdürülebilir yaşam, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve ekolojik denge konularını ele alan eğitici çalışmalar da bulunuyor. Atölyelerin yanı sıra konserler ve illüzyon gösterileriyle her gün farklı aktiviteler çocukları bekliyor olacak.

Katılım rezervasyonla sağlanacak

Kültür merkezlerinde gerçekleştirilecek ücretsiz atölyelere katılım rezervasyonla sağlanacak. Yoğun talep nedeniyle rezervasyonlar, atölye tarihinden beş gün önce saat 10.00 itibarıyla alınacak. HKÇKM ve BMKM için 'yariyilsenligi.kadikoy.bel.tr' adresi üzerinden online kayıt yapılabilecek. KKM için 0 216 658 00 14, CKM için ise 0 216 386 29 49 telefon numarasından atölyelere kayıt olunabilecek. Özel tiyatro gruplarının sahneleyeceği oyunlara ise online bilet satış platformları üzerinden bilet alarak katılım sağlanabilecek.

Şenliğin tüm programına, 'yariyilsenligi.kadikoy.bel.tr' web sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

