Kadıköy Bostanları'nda Yaz Dönemi Başladı

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi'nin doğal tarım yöntemleriyle sağlıklı ve temiz gıdaya doğrudan erişimi sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Kadıköy Bostanları" projesinde yaz dönemi başladı, ilk fideler toprakla buluşturuldu.

Kadıköy Belediyesi'nin yaz ve kış dönemi olmak üzere her yıl toplam 780 kişiye hizmet verdiği Kadıköy Bostanları'nda yeni sezon başladı.

Fenerbahçe, Moda, Acıbadem, Göztepe ve Sahrayıcedit mahallelerinde bulunan bostanlara bu dönem yaklaşık 3 bin Kadıköylü başvuruda bulundu.

Belediye tarafından gerçekleştirilen kura sonucunda, beş bostanda toplam 390 kullanıcı, 6 ay boyunca bostanları kullanma hakkı kazandı. Kullanıcılar kendilerine verilen fide ve tohumları toprakla buluşturdu.

Kadıköy Bostanları'nın yaz dönemi açılışında konuşan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, şunları söyledi:

"Çok güzel salatalar yapacaklar"

"Burası geçen sene bir inşaat alanıydı ancak süreçleri tamamladık ve 80 bahçeden oluşan güzel bir alan oluşturduk. Bu alanda ailenizle, çocuklarınızla, torunlarınızla atalık tohumları toprakla buluşturup kentte kendi gıdanızı üretiyorsunuz. Ektiklerinizin hepsi yerel fide. Lezzetleri de bir başka olacak. Çocuklarımız bizim çocukluğumuzdaki gibi yaşayamıyorlar. Şehrin merkezinde yaşadığımız için sosyal alanlar azaldı. Biz kamu olarak hem parklarımızda hem bahçelerimizde sosyal alanlar sağlamaya çalışıyoruz. Bostanlarımız da bunlardan bir tanesi. Birçoğunuzun çocuğunu, torununu görüyorum. Bu işin amacına uygun ve yerinde olduğunun bir göstergesi. Sizler mutluysanız biz de mutlu oluyoruz. Lütfen çocuklarınızı okula giderken ya da okuldan sonra sezon boyunca getirin. Burada yetiştirdikleri ürünleri sahipleniyor, sorumluluk kazanıyorlar. Hasat zamanı ürünlerini toplayıp sizlere de çok güzel salatalar yapacaklar. Bostanların sayısını arttırmaya devam edeceğiz."

"Toprak bizim canımız"

Moda Bostanı yaz dönemi kullanıcılarından Ersal Ünüvar, "Her şey bahane, toprak şahane. Toprak bizim canımız. Bu kadarcık alanda bile o kadar mutlu oluyoruz ki… Bu kadar binanın arasında böyle bir alan görmek inanılmaz keyifli. Burada insanların yüzü gülüyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe Bostanı kullanıcılarından Duygu Sınıksaran, "Ben zaten tarlada, bahçede büyüdüm ama oğlumun bunları görmemesi beni çok üzüyordu. Bizler ağaçtan, bahçeden beslendik; ancak çocuklar maalesef bir meyveyi dalından koparıp yiyemediler. Şimdi en ufak bir toprak parçası bulduğumuzda bile çok mutlu oluyor, hemen ekip biçmek istiyoruz. Oğluma da bunu aşılamak istiyorum. Fidelerimizi aldık, çok heyecanlıyız. Ürünlerimizle çok güzel kahvaltılar yapacağız, piknikler yapacağız. Oğlumun da buna şahit olması beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.