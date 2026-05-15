Kadıköy'de 19 Mayıs Kutlamaları, Kalamış Atatürk Parkı'ndan Başlayacak

Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu bu yıl da marşlar eşliğinde Kalamış'tan pedal çevirerek başlatacak. Kutlamaların ana buluşma noktası Kalamış Atatürk Parkı olacak.

19 Mayıs Bisiklet Turu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın katılımıyla 11.00'de başlayacak. Kalamış Spor Merkezi'nden hareket edecek bisiklet turu, Bağdat Caddesi güzergahını takip ederek yeniden başlangıç noktasında sona erecek. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurdan oluşan tura her yaştan yurttaş katılabilecek. Böylece bayram heyecanı tüm Kadıköy'e yayılacak.

SÜREYYA OPERASI'NDA GENÇLİK KONSERLERİ

19 Mayıs kutlamalarının bir diğer adresi ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası olacak. Süreyya Operası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında genç sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak. Gün boyunca gerçekleşecek üç özel konserde genç müzisyenler, Avrupa müzik geleneğinin farklı dönemlerinden önemli bestecilerin eserlerini seslendirecek.

19 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek konser programı saat 12.00'de kemanda Yağmur Tuna ve piyanoda Deniz Akalın'ın sahne alacağı dinletiyle başlayacak. Günün ikinci konserinde saat 15.00'te piyanist Utku Asan dinleyiciyle buluşacak. Programın kapanış konseri ise saat 18.00'de flütte Duru Bulam ve piyanoda Can Saraç'ın performansıyla gerçekleşecek.