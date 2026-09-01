Kadıköy'de 5 cadde ve sokak saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar belirlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy'de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Saat 16.00'dan itibaren Kurbağalıde, Söğütlüçeşme, Rıhtım ve Albay Faik Sözdener caddeleri ile Mahmut Baba Sokak araç geçişine kapatılacak. Sürücüler için Orgeneral Şahap Gürler, Mühürdar, Moda ve diğer 8 cadde alternatif güzergah olarak belirlendi.
Kadıköy'de, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Kadıköy'de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında, saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda Kurbağalıde, Söğütlüçeşme, Rıhtım ve Albay Faik Sözdener caddeleri ve Mahmut Baba Sokak trafiğe kapatılacak.
Sürücüler alternatif olarak Orgeneral Şahap Gürler, Mühürdar, Moda, Kuşdili, Dr. Esat Işık, Serasker, Taşköprü, Fahrettin Kerim Gökay, Acıbadem ve Karakolhane caddelerini kullanabilecek.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de 5 cadde ve sokak saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar belirlendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?