Kadıköy\'de 6 Katlı Apartmanda Yangın

Kadıköy'de, 6 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.
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