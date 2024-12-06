Kadıköy\'de 7 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Kadıköy'de 7 katlı binanın 6'ncı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 09: 30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Kuşdili Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın 6'ncı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.