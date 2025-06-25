Kadıköy\'de Araç Yangını

Kadıköy'de köprü üzerindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bostancı Köprüsü'nde İçerenköy istikametinde ilerleyen Niyazi Potur'un kullandığı 16 JCK 23 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, tedbir amacıyla köprüyü araç trafiğine kapattı. Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından köprü tekrar ulaşıma açıldı.
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