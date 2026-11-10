Kadıköy'de Atatürk için 6,5 kilometrelik saygı zincirinde binlerce kişi buluştu - Son Dakika
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Kadıköy'de Atatürk için 6,5 kilometrelik saygı zincirinde binlerce kişi buluştu

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Kadıköy\'de Atatürk için 6,5 kilometrelik saygı zincirinde binlerce kişi buluştu
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Kadıköy\'de Atatürk için 6,5 kilometrelik saygı zincirinde binlerce kişi buluştu
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Kadıköy'de Atatürk'ün ölümünün 88. yıl dönümünde binlerce kişi, Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında 6,5 kilometrelik 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturdu. Caddebostan Sahili'nde bir araya gelen katılımcılar, 09.05'te saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı söyledi.

KADIKÖY'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla binlerce kişiyle 6,5 kilometrelik 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturuldu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla binlerce kişi saat 08.30'da Caddebostan Sahili'nde bir araya geldi. Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında oluşturulan yaklaşık 6,5 kilometrelik 'Ata'ya Saygı' zincirine katılanlar, ellerindeki bayraklarla saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı'nı söyleyen katılımcılar, Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimler ve ülkeye kattıkları için minnettar olduklarını belirterek, onu saygı ve sevgiyle andıklarını dile getirdi. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığı alan havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
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