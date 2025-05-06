Kadıköy'de Bıçaklı Cinayet Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Kadıköy'de Bıçaklı Cinayet Görüntüleri Ortaya Çıktı

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanmasıyla ilgili sanıkların yeni görüntüleri bulundu.

06.05.2025 14:50
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Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olayda, sanıkların yeni görüntülerine ulaşıldı.

Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar B.B. ve U.B'nin, olayın hemen sonrasına ait yeni görüntüleri Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına girdi.

Görüntülere göre, Minguzzi'yi bıçaklayan sanık B.B. saat 08.37'de Uzunçayır Metrobüs durağına gitti. Bir süre sonra B.B'nin yanına U.B. ve diğer arkadaşları geldi.

Duraktaki bankta oturan grup sohbet ederken, B.B'nin Minguzzi'yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleri yaparak göstermesi dikkati çekti. Yine, gruptaki bir kişi de yerde yatan Minguzzi'nin tekmelenmesini ayak hareketleriyle gösterdi.

Durakta bir süre konuşan grup, saat 08.40'ta gelen metrobüse binerek buradan uzaklaştı.

Olay

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından saat 08.20 sıralarında 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Sanıklar hakkındaki dava Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Bıçaklı Cinayet Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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