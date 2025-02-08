Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: İtalyan Şefin Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: İtalyan Şefin Oğlu Hayatını Kaybetti

Kadıköy\'de Bıçaklı Saldırı: İtalyan Şefin Oğlu Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de alışveriş yaptığı bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün süren tedavisinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sonrası iki şüpheli tutuklandı.

08.02.2025 12:14  Güncelleme: 12:17
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Doğan Can CESUR/ KADIKÖY'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İddiaya göre; İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi'ın yoğun bakıma alındı. Minguzzi 14 gün tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı. Saldırıyı gerçekleştiren B.B.'nin bir, U.B.'nin ise iki ayrı sabıkasının bulunduğu tespit edildi. İki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: İtalyan Şefin Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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