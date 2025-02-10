Kadıköy'de Bıçaklı Saldırıya Uğrayan 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Kadıköy'deki bit pazarında alışveriş yaparken bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar, oğullarının tabutu başında gözyaşları döktü. Minguzzi, Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Beyoğlu'nda ailesiyle birlikte yaşayan ve Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yapmak için 24 Ocak'ta gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda, sözlü sataşma sonucunda bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü yoğun bakımda dün hayatını kaybetti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde bugün cenaze namazı kılındı. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı. Ailesi ve sevenleri, dakikalar boyunca çocuğun tabutu başında gözyaşı döktü.

Bahçelievler'deki Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verilen Minguzzi için yarın İstiklal Caddesi'ndeki St. Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlenecek.