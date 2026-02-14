Caddebostan Kültür Merkezi'nde Yenilenen Alanlar Hizmete Açıldı - Son Dakika
Caddebostan Kültür Merkezi'nde Yenilenen Alanlar Hizmete Açıldı

14.02.2026 14:02  Güncelleme: 16:14
Kadıköy Belediyesi, Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeni alanları hizmete açtı. Başkan Kösedağı, kültür ve sanatın merkezini daha da büyüteceklerini açıkladı.

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yenilenen alanları hizmete açtı. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Kadıköy'ü kültür ve sanatın kalbi yapan değerleri büyütmeye, sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiren alanları çoğaltmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadıköy Belediyesi, Caddebostan Kültür Merkezi'nde yenilenen alanlar hizmete açtı. Güçlendirilen altyapısı, dört çok amaçlı salonu, İDEA CKM Alanı, Khalkedon Point'i ve 440 metrekarelik modern sergi salonu Galeri CKM ile merkez, yeni bir döneme başladı. Salonlara İlhan Şeşen, Edip Akbayram, Sabit Ayasbeyoğlu ve Afife Jale'nin isimleri verildi. Merkezin açılış törenine; Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, eşi Nihal Kösedağı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram ve İlhan Şeşen'in oğlu Fuat Şeşen ile yeğenleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen katıldı.

"Khalkedon Point'i uygun fiyatlı bir buluşma alanı olarak hizmete açtık"

Başkan Mesut Kösedağı, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda merkezde kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz büyük bir aileyiz ve Kadıköy'de yaşadığımız için çok şanslıyız. Kadıköy kültür sanatın başkentidir ve öyle kalmaya devam edecek" dedi.

Kadıköy'de yaklaşık 98 bin 65 yaş üstü vatandaş bulunduğunu belirten Kösedağı, Caddebostan bölgesinin bu yaş grubunun yoğun yaşadığı alanlardan biri olduğuna dikkat çekti. Kösedağı, "65 yaş üstü komşularımızın huzuru ve sosyalleşmesi bizim için çok kıymetli. Bu nedenle Khalkedon Point'i uygun fiyatlı bir buluşma alanı olarak hizmete açtık" diye konuştu.

Pandemi sonrası kullanım yoğunluğu azalan kütüphaneyi yeniden düzenlediklerini belirten Kösedağı, "Bu alanı gençlerimiz için hem kütüphane hem ortak çalışma alanı olarak tasarladık ve İDEA CKM'yi hayata geçirdik" dedi.

Başkan Kösedağı, sergi alanının da sanatçılar ve paydaşlarla yapılan görüşmeler doğrultusunda daha nitelikli bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti.

Yaklaşık üç yıldır kapalı olan sinema salonlarına da değinen Kösedağı, "Bu nedenle atıl duran alanı yeniden değerlendirdik ve üçüncü katta dört yeni salon oluşturduk. Bu alanlar, söyleşiler, etkinlikler ve kültürel faaliyetler için kullanılacak. Kadıköy'ü kültür ve sanatın kalbi yapan değerleri büyütmeye, sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiren alanları çoğaltmaya devam edeceğiz. Tüm komşularımızı yenilenen CKM'de buluşmaya davet ediyorum" diye konuştu. Törenin ardından Başkan Kösedağı ve Kadıköylüler, Caddebostan Kültür Merkezi'ni gezdi.

Kulis odaları da oluşturuldu

Yenileme kapsamında kütüphane alanı, İDEA konsepti doğrultusunda modern bir çalışma mekanına dönüştürüldü. Toplam 167 metrekarelik alanın 112 metrekaresi İDEA Çalışma Alanı, 55 metrekaresi kütüphane olarak düzenlendi. Alan 38 kişilik kapasiteye sahip. Asma katta 440 metrekare büyüklüğünde yeni bir sergi alanı oluşturuldu. Bu katta ayrıca 24 kişilik söyleşi alanı ile kokteyl servis bölümü yer alıyor. Zemin katta hayata geçirilen Khalkedon Point alanında, iç mekanda 55 metrekarelik bölümde 15 kişilik oturma düzeni kuruldu. Dış mekanda ise 40 kişilik oturma alanı hazırlandı. İkinci katta bulunan dört sinema salonundan 5 ve 8 numaralı salonlar, her biri 125 metrekare olacak şekilde konferans salonuna dönüştürüldü ve toplam 110 kişilik kapasiteye sahip. 6 ve 7 numaralı salonlar ise her biri 150 metrekare olacak şekilde çok amaçlı salon olarak düzenlendi; toplam kapasite 140 kişi. Salonlarda engelli bireyler için alan ayrılırken kulis odaları da oluşturuldu.

Kaynak: ANKA

