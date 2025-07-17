Kadıköy'de Cinayet Davası Ertelendi - Son Dakika
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Kadıköy'de Cinayet Davası Ertelendi

Kadıköy\'de Cinayet Davası Ertelendi
17.07.2025 13:53
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Minguzzi cinayetinin dördüncü duruşması yapıldı, sanıkların tutukluluğu devam edecek.

KADIKÖY'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görüldü. 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanan 18 yaşından küçük 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Ekim'e erteledi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Biz bu faillerin ve canilerin emsal mahiyette cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görüldü. Duruşma 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanan 18 yaşından küçük 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıktı.Duruşma salonunda baba Andrea Minguzzi ile anne Yasemin Akıncılar Minguzzi hazır bulunurken, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları da salonda yer aldı.

DURUŞMA 2 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkındaki iddianamenin inceleme aşamasında olduğu, 15 günlük sürenin 29 Temmuz 2025 tarihinde dolmuş olacağı anlaşıldığından, iddianame kabulü halinde birleştirme kararı verilerek bu dosyanın, dosya arasına alınmasına karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, tanıkların zorla getirilmesine de hükmedildi. Duruşma 2 Ekim Perşembe gününe ertelendi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir duruşma sonrası adliye bahçesinde açıklama yaptı. Açıklamada, "Biz bu faillerin ve canilerin emsal mahiyette cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. İki fail yakalanıyor. Dijital verilerine el konulmuyor, materyallerine el konulmuyor, bilgisayarlarına el konulmuyor, telefonlarına el konulmuyor. İki fail yakalanıyor, cinayetin işlendiği esnasda kan, kıl numune örnekleri alınmıyor, uyuşturucu veya alkol kullanıp kullanılmadıkları tespit edilmiyor. İki fail yakalanıyor evlerinde arama yapılmıyor bir cinayet yargılanmasında. İki fail yakalanıyor bizim şikayetimizle 1 Mayıs tarihli yaklaşık 3 ay sonran tutuklanıp gözaltına alıyorlar" dedi. Epözdemir, " Parlamentonun bu sürece gönül veren bütün toplumsal kesimlerin ve bugün bu sıcakta buraya gelen bu kıymetli insanların elleri ve onların onurlu mücadeleleri üzeri,nde yükselecektir. " diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mattia Ahmet Minguzzi, Politika, 3-sayfa, Kadıköy, Cinayet, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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