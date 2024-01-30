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Kadıköy'de cip bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'de cip bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı

Kadıköy'de bir sürücü, frenlerinin tutmadığını iddia ederek cipini bariyerlere çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Kadıköy\'de cip bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı
30.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 11:59
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KADIKÖY'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü, frenlerinin tutmadığını iddia etti. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 karayolu Bostancı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 HJZ 788 plakalı cipin sürücüsü Kamber Göksu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, kullandığı araçla birlikte bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ: FREN TUTMADI

Kazada hafif yaralanan sürücü Göksu, "Yukarıdan inerken fren tutmadı. Sağa dönerek milletin içine girmemek için buraya vurdum. Benden başka kimse yoktu araçta, tektim" dedi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA
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