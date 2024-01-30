 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadıköy'de Cip Bariyerlere Çarptı, Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de Cip Bariyerlere Çarptı, Sürücü Hafif Yaralandı

Kadıköy'de bir sürücü, frenlerinin tutmadığını iddia ederek cipini bariyerlere çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre yoğunluk yaşadı.

Kadıköy\'de Cip Bariyerlere Çarptı, Sürücü Hafif Yaralandı
30.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:07
Abone Ol

KADIKÖY'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü, frenlerinin tutmadığını iddia etti. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 karayolu Bostancı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 HJZ 788 plakalı cipin sürücüsü Kamber Göksu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, kullandığı araçla birlikte bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ: FREN TUTMADI

Kazada hafif yaralanan sürücü Göksu, "Yukarıdan inerken fren tutmadı. Sağa dönerek milletin içine girmemek için buraya vurdum. Benden başka kimse yoktu araçta, tektim" dedi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Edirne, Göksu, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Cip Bariyerlere Çarptı, Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika


13:19
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45
Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar

Son Dakika
13:19 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 13:44:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Cip Bariyerlere Çarptı, Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement