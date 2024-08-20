Kadıköy'de Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulunan Kişi

Kadıköy'de bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Feneryolu Mahallesi Saldıray Sokak'ta yaşayan Çınar Ersanlı'nın evine giden yakınları, Ersanlı'nın elleri ve ayakları bağlı hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi, ceset ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cinayet şüphesi üzerinde duran polisin çalışması sürüyor.
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