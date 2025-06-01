Kadıköy\'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de, 27 Nisan'da Caferağa Mahallesi'ndeki bir sokakta oturan H.F.Y isimli 17 yaşındaki genç kız, çocuk yaşlardaki bir grup tarafından gasbedildi. Yine 17 yaşında olan şüpheli E.B.Ö., genç kızın kolyesini zorla alarak kaçtı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Polis ekipleri tarafından 6 Mayıs'ta yakalanan şüpheli hakkında 3 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Aynı gün adliyeye sevk edilen E.B.Ö. hakkında tutuklama talep edilmedi. Çıkarıldığı hakimlikçe şüpheliye 'ev hapsi' cezası verildi.

SİLAH TEŞHİRİNDEN TUTUKLANDI

Karar, kamuoyunda büyük tepki toplarken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, E.B.Ö'nün sosyal medyada yapmış olduğu 'silah teşhiri-müstehcenlik' suçundan 29 Mayıs'ta tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Devam eden süreçte şüpheli E.B.Ö'nün (17) sosyal medyada yapmış olduğu silah teşhiri-müstehcenlik suçundan dolayı emniyet ekiplerince tekrar yakalaması yapılmış, 29 Mayıs'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Konuyla ilgili olarak H.F.Y'nin gasbedilmesi olayında E.B.Ö. ile birlikte hareket ettiği belirlenen T.M.Ş'de (16) yakalanmış, işlemlerinin ardından 1 Haziran'da adli makamlara sevk edilmiştir."