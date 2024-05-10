Kadıköy\'de İsrail\'in Gazze\'ye saldırısını kınayan sağlık çalışanları ve öğrenciler bir araya geldi

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Kadıköy'de sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, Gazze'ye saldırı düzenleyen ve Refah Sınır Kapısı'nı işgal eden İsrail'i kınadı.

Önlüklerini giyerek, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen grup adına Dr. Emirhan Çelikperçin, basın açıklaması yaptı.

Her türlü insanlık suçuna maruz kalan Gazzelilerin temel ihtiyaç malzemelerine sınırlı da olsa ulaşabildiği tek yerin Refah Sınır Kapısı olduğunu belirten Çelikperçin, buranın İsrail tarafından işgal edilmesinin, daha çok can kaybına yol açacağına dikkati çekti.

Çelikperçin, Gazze halkının dışarıyla hiçbir bağlantısının kalmadığını vurgulayarak, "Bu kuşatmayla birlikte yaşama hakkı gasp edilen milyonlarca Gazzelinin üzerindeki zulüm kat kat artmıştır. Refah Sınır Kapısı, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için hayati bir öneme sahiptir. Tıbbi malzeme, ilaçlar, gıda ve diğer insani yardımların geçişini sağlayan son geçit olan bu kapının işgal edilmesi, bölgedeki sağlık krizini derinleştirmekte ve yüzbinlerce insanın yaşamını tehlikeye atmaktadır." dedi.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinin, uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği birçok insanlık suçunun son halkası olduğunu söyleyen Çelikperçin, şöyle konuştu:

"Tıbbi yardım, savaş zamanında dahi uluslararası hukukun koruması altındadır. İnsanlığa karşı işlenen bu tür eylemler, sadece Gazze'deki insanların yaşamını tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda insani krizi derinleştirir ve barış sürecini zorlaştırır. İnsani yardımların engellenmesine karşı çıkılması ve Gazze'deki acımasız kuşatmaya son verilmesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Gazze'deki insanların yaşama hakkını korumak, insanlığın ortak sorumluluğudur. Sesimizi duyurmak ve bu zulme son vermek için hep birlikte mücadele etmeye devam edelim."