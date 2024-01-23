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Kadıköy'de kaza: 2 kişi yaralandı

Kadıköy'de seyir halindeki bir otomobil, hafif ticari araca çarptıktan sonra park halindeki taksiye çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı araç içi kamera kayıtlarına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy\'de kaza: 2 kişi yaralandı
23.01.2024 - 05:51,  Güncelleme: 05:53
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KADIKÖY'de seyir halindeki otomobil yanından geçtiği hafif ticari araca vurduktan sonra park halindeki taksiye çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı araç içi kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Emircan Yavru yönetimindeki 06 RA 798 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Onur Furkan Dalkılıç yönetiminde bulunan 41 KM 503 plakalı hafif ticari araca vurduktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 34 TES 29 plakalı taksiye çarptı. Kazada otomobil Emircan Yavru ile taksi şoförü yaralandı. Kaza anı aynı yönde seyir halinde olan bir otomobilin araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiye olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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