Kadıköy'de Kaza: Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı
Suadiye Mahallesi'nde bir otomobil, park halindeki iki araca çarparak kaza yaptı. Güvenlik kamerası görüntüledi.
Kadıköy'de, bir otomobilin park halindeki iki araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda seyreden otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 2 araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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