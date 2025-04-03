Kadıköy'de Mont Hırsızlığı

İstanbul Kadıköy'de giyim mağazasından yaklaşık 110 bin lira değerindeki montun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Caferağa Mahallesi Moda Caddesi'ndeki mağazaya gelen bir kişi, girişte askıda bulunan montu incelemeye başladı. Şüpheli, personelin diğer müşterilerle ilgilendiği sırada askıdan aldığı montla mağazadan uzaklaştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra montun çalındığını fark eden iş yerindekiler, durumu polise bildirdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera kaydında, mağazaya giren şüphelinin bir süre incelediği montu alarak hızla uzaklaştığı anlar yer alıyor.

"Umarız yakalanır ve gerekli cezayı alır"

İş yeri sahibi Cemil Ciga, askının boş olduğunu fark edince kamera kayıtlarını incelediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kayıtlarda bir kişinin montu çalarak mağazadan uzaklaştığını görünce polise şikayette bulunduk. Hırsız, yoğunluğumuzu fırsata çevirdi. Montun değeri yaklaşık 110 bin lira. Caydırıcılık açısından etkisi olması için polise şikayet ettik. Umarım yakalanır ve gerekli cezayı alır."