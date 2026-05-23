Kadıköy\'de Otomobil Takla Attı

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkan otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra takla attı. Sürücünün yaralandığı kaza başka otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, 34 DGK 022 plakalı otomobilin sürücüsü D.T. direksiyon başında rahatsızlandı. D.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen H.K. idaresindeki 34 HLB 446 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü D.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir anda hızlanarak önündeki araca çarpması, ardından takla atması ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.