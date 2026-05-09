Kadıköy'de Otomobil Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy'de Otomobil Yangını

Kadıköy\'de Otomobil Yangını
09.05.2026 06:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'deki bir oto galerinin önünde çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

KADIKÖY'de oto galerinin önünde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer araçlara ve bitişikteki restorana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'taki oto galerinin önünde park halinde bulunan otomobilde saat 04.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki diğer araçlara ve galerinin bitişiğindeki restorana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis, sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere farklı noktalardan müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 araç kullanılamaz hale gelirken, restoranda ise hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Otomobil Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
00:02
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 07:12:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Otomobil Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.