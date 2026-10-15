Kadıköy'de sağanak sonrası D-100 Kozyatağı'nda Ankara yönünde trafik yoğunlaştı - Son Dakika
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Kadıköy'de sağanak sonrası D-100 Kozyatağı'nda Ankara yönünde trafik yoğunlaştı

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Kadıköy\'de sağanak sonrası D-100 Kozyatağı\'nda Ankara yönünde trafik yoğunlaştı
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Kadıköy'de sağanak sonrasında bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 kara yolunun Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde de yoğunluk yaşandı ve bölgede trafik akışı yavaşladı.

KADIKÖY'de sağanağın ardından bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 kara yolunun Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kadıköy'de sağanak sonrası D-100 Kozyatağı'nda Ankara yönünde trafik yoğunlaştı - Son Dakika
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