Kadıköy\'de sağanak sonrası D-100 Kozyatağı\'nda Ankara yönünde trafik yoğunlaştı

Kadıköy'de sağanak sonrası D-100 Kozyatağı'nda Ankara yönünde trafik yoğunlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy'de sağanak sonrasında bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 kara yolunun Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde de yoğunluk yaşandı ve bölgede trafik akışı yavaşladı.
KADIKÖY'de sağanağın ardından bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 kara yolunun Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.
Kaynak: DHA
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