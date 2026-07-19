Kadıköy'de Su Kesintisi Duyurusu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Kadıköy'de bazı mahallelere 7 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de bulunan ana isale hattında revizyon ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda yarın akşam saat 23.00 ile 21 Temmuz Salı 06.00 arasında Osmanağa, Zühtüpaşa, Caferağa ve Fenerbahçe mahallelerinde 7 saatlik su kesintisi yaşanacak.