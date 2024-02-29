Kadıköy'de Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne ve Araç Sahibine Ceza Verildi - Son Dakika
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Kadıköy'de Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne ve Araç Sahibine Ceza Verildi

Kadıköy\'de Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne ve Araç Sahibine Ceza Verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kadıköy'de motosikletin üzerine yatarak trafikte seyreden bir kişinin görüntülerini sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti. Motosikletin plaka bilgileri üzerinden sahibine ve görüntülerdeki kişiye ulaşan ekipler, toplamda 15 bin 764 lira ceza uyguladı. Ayrıca motosiklet sahibine, sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanımına izin vermekten de ceza kesildi. Motosiklet trafikten men edildi.

29.02.2024 16:21
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Kadıköy'de trafik güvenliğini tehlikeye atarak motosiklet kullanan sürücü ile aracın sahibine 15 bin 764 lira ceza verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, "Kadıköy'de bir kişinin motosikletin üzerine yatarak trafikte seyrettiği anlara ilişkin" sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Motosikletin plaka bilgileri üzerinden sahibine ve görüntülerdeki kişiye ulaşan ekipler, 2 kişiye toplamda 15 bin 764 lira caza uyguladı.

Bu arada motosiklet sahibine de "sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanımına izin vermekten" ayrıca ceza kesildi.

Motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne ve Araç Sahibine Ceza Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne ve Araç Sahibine Ceza Verildi - Son Dakika
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