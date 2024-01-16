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Kadıköy'de Tehlikeli Trafik İhlali - Son Dakika
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Kadıköy'de Tehlikeli Trafik İhlali

Kadıköy'de trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü, hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy\'de Tehlikeli Trafik İhlali
16.01.2024 - 10:55,
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KADIKÖY'de trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, D-100 karayolu Göztepe mevkii Harem istikametinde meydana geldi. Trafikte tehlikeli bir şeklide ilerleyen otomobil sürücüsü, makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.  Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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