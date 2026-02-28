Kadıköy’de Trafik Denetimi: 606 Bin Lira Ceza!

KADIKÖY Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde bin 741 araç denetlendi, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 606 bin 210 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin 27 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirdiği denetimde bin 741 araç denetlendi, sürücülerin belge, araç ve kural ihlalleri yönünden kapsamlı kontrolü yapıldı. Denetimlerde; muayenesiz araç kullanmak, trafik işaret ve levhalarına uymamak, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, abartı egzoz kullanımı, teknik şartlara aykırı araçla trafiğe çıkmak, tehlikeli şerit değiştirmek ve saygısızca araç kullanmak başta olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 141 farklı maddeden 606 bin 210 lira idari ceza yazıldı. Kurallara aykırı olduğu tespit edilen 10 araç trafikten men edildi.