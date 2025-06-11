Kadıköy'de Trafik Kazası Sonrası Tutuklama

Kadıköy'de trafik kazası sonrası tartıştığı sürücüyü darbeden ve kesici aletle çevredekilere tehdit eden şüpheli, tutuklandı.

Kadıköy'de, trafikte yaşanan tartışmada elindeki kesici aletle çevredekilere tehditte bulunduğu ve diğer araç sürücüsünü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte yaşanan tartışmada bir kişinin elindeki kesici aletle tehditte bulunmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yaptığı çalışmada, tartışmanın iki aracın karıştığı trafik kazası sonrası çıktığını belirlemişti. Tartıştığı sürücüyü darbeden şüpheli A.G, suç unsuru aletle yakalanmıştı.