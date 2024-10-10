Kadıköy'de Üniversite Öğrencilerine Burs Desteği Sağlayan 'Okutan Kadıköy' Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
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Kadıköy'de Üniversite Öğrencilerine Burs Desteği Sağlayan 'Okutan Kadıköy' Projesi Hayata Geçti

Kadıköy Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı'nın iş birliğiyle başlatılan 'Okutan Kadıköy' projesi, üniversite öğrencilerine burs sağlayarak eğitimlerine destek olmayı amaçlıyor. Proje, gençlerin eğitimine önem veren bir yaklaşım sergiliyor.

10.10.2024 11:09  Güncelleme: 12:08
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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) iş birliğiyle hayata geçirilen "Okutan Kadıköy" projesi, üniversiteli gençlere burs sağlıyor. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Gençler bizim geleceğimiz onlara destek olmak lazım, o yüzden TEV de yıllardır öğrencilerin yanında" dedi.

Kadıköy Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde ilçe muhtarları, gönüllüler ve vatandaşların desteğiyle hayata geçirilen "Okutan Kadıköy" projesi burs sağlamaya devam ediyor. 9 Ekim çarşamba günü Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile TEV Genel Müdürü Banu Taşkın'ın imzaladığı "Okutan Kadıköy" protokolünde ilçede ikamet eden ya da okuyan üniversite öğrencilerinin eğitimlerine destek sağlanması amaçlanıyor. TEV'in 'okutan' projelerinden ilki olma özelliğine de sahip olan 'Okutan Kadıköy' iki yıldır devam ediyor ve yüzlerce öğrenciye burs desteği sağlıyor.

""Gençler bizim geleceğimiz"

Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, her zaman bu tarz projelere destek olacağını belirterek, "Gençler bizim geleceğimiz onlara destek olmak lazım, o yüzden TEV de yıllardır öğrencilerin yanında" diye konuştu. Belediye olarak öğrencilere ellerinden gelen desteği sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Kösedağı, ilçedeki öğrenciler için ortak ve bireysel çalışma alanının İdea Kadıköy olduğunu ifade etti.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, amaçlarının Kadıköy'de oturan eğitime duyarlı vatandaşların, eğitime ulaşmakta zorluk çeken ilçedeki öğrencilere maddi destek vererek okumalarını sağlamak olduğunu kaydetti. Eğitimin temel bir hak olduğunun altını çizen Taşkın, "Bu temel hakka maalesef çok başarılı gençler maddi imkansızlıklardan dolayı ulaşamıyor. TEV'in felsefesi de eğitimde fırsat eşitliliğini sağlamak. Kadıköy'de oturan sakinlerin, şirketlerin, restoranların, bütün işletmelerin katkılarıyla 'Okutan Kadıköy' diyoruz. Bağışın küçüğü büyüyü yok, damlaya damlaya göl olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Üniversite Öğrencilerine Burs Desteği Sağlayan 'Okutan Kadıköy' Projesi Hayata Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de Üniversite Öğrencilerine Burs Desteği Sağlayan 'Okutan Kadıköy' Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
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