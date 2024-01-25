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Kadıköy'de Yaya Geçidinde Drone Destekli Denetim - Son Dakika
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Kadıköy'de Yaya Geçidinde Drone Destekli Denetim

Kadıköy'de yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik drone destekli denetim yapıldı. Denetim sonucunda 3 sürücüye toplamda 9 bin 405 lira ceza kesildi.

Kadıköy\'de Yaya Geçidinde Drone Destekli Denetim
25.01.2024 - 12:29,  Güncelleme: 12:30
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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, KADIKÖY'DE yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik drone destekli denetim yapıldı. Denetimde 3 sürücüye toplamda 9 bin 405 lira ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik drone destekli denetim yaptı. Birçok sürücü yaya geçidini kullanmak isteyen yayalara yol verirken, iki otomobil ve bir hafif ticari araç sürücüsü yaya geçidinde durmadığı drone ile tespit edildi. Sürücülere kişi başı 3 bin 135 lira olmak üzere 9 bin 405 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA
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