Kadıköy'de Yük Taşıma Asansörü Bozuldu, İşçi Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de, bir binandan eşya taşınırken yük taşıma asansörünün bozulması sonucu düşen işçi yaşamını yitirdi.
Merdivenköy Mahallesi Uyanış Sokak'taki 9 katlı binanın en üst katındaki daireden eşya taşındığı sırada, yük taşıma asansörünün arızalanması sonucu işçi düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cesedi morga kaldırıldı.
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