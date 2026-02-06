Kadıköy Belediyesi, Deprem Dayanışmasını Kurumsal Afet Gönüllülüğüne Dönüştürdü - Son Dakika
Kadıköy Belediyesi, Deprem Dayanışmasını Kurumsal Afet Gönüllülüğüne Dönüştürdü

06.02.2026 11:08  Güncelleme: 12:06
6 Şubat depremlerinin ardından Kadıköy Belediyesi, gönüllülerin dayanışmasını Kadıköy Afet Gönüllülüğü'ne dönüştürdü. Belediye, depremin ilk günlerinden itibaren harekete geçen ekipleriyle halkı bilinçlendirerek arama kurtarma çalışmalarında önemli bir rol üstlendi.

(İSTANBUL) - 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye ilk ulaşan ekiplerden biri olan Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy), gönüllülerin sahadaki dayanışmasını, Kadıköy Afet Gönüllülüğü'ne dönüştürdü.

Kadıköy Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen ilk belediyelerden biri oldu. Depremin hemen ardından Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) bölgeye doğru yola çıkarken, Kadıköy'de de geniş çaplı bir dayanışma süreci başladı. Belediyenin çağrısıyla harekete geçen çok sayıda Kadıköylü, BAK Kadıköy tarafından verilen eğitimlere katılarak Kadıköy Afet Gönüllüsü oldu. Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma (BAK) çatısı altında buluşan gönüllüler, sadece yardım ulaştırmakla kalmayıp, olası bir İstanbul depremine karşı afet gönüllüsü oldu.

Depremin ilk günlerinde belediyeye koşan gönüllülerin ortak motivasyonu "bir işe yarama ve dayanışma" hissiyatıydı. 26 yaşındaki Deniz Barış Gülyurt, oradaki kargaşayı gördüğünde insanların bir şeyler yapmak istediğini ancak ne yapacaklarını bilmediklerini fark ettiğini söyledi. Depremin ardından harekete geçen Gülyurt, ilkokuldan üniversiteye kadar arkadaş çevresiyle iletişime geçerek Kadıköy Belediyesi'nin yardım çalışmalarına katıldı. Sürecin kısa sürede organize bir dayanışmaya dönüştüğünü belirten Gülyurt, "İnsanlar bir şeyler yapmak istiyordu ama ne yapacağını bilmiyordu. Belediyenin yönlendirmeleriyle bu kargaşa organize bir dayanışmaya dönüştü. Hepimiz bir ucundan tutarak sürecin parçası olduk" dedi.

Toplar: "O sabah ne yapmam gerektiğini düşünmeden belediyeye gittim"

Depremin ardından gönüllülük çalışmalarını sürdüren Deniz Barış Gülyurt, olası afetlere karşı daha bilinçli hareket edebilmek amacıyla Kadıköy Afet Gönüllüsü olmaya karar verdi. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimlere katılan Gülyurt, bu eğitimlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Gönüllülük sürecinin kendisine büyük bir sorumluluk bilinci ve gurur duygusu kazandırdığını ifade eden Gülyurt, tüm Kadıköylüleri Kadıköy Afet Gönüllüsü olmaya davet etti. Gülyurt, doğru eğitim ve bilinçle afetlerin olası etkilerinin azaltılabileceğini vurguladı.

Yaklaşık 10 yıldır Kadıköy'de yaşayan Özden Toplar'ın afet gönüllülüğü süreci ise pandemi döneminde Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen çevrim içi afet eğitimlerine katılmasıyla başladı.  6 Şubat depreminin yaşandığı sabah eşinin uyarısıyla uyandığını anlatan Toplar, belediyenin çağrısına kayıtsız kalmadığını belirterek, "O sabah ne yapmam gerektiğini düşünmeden belediyeye gittim. Herkes bir şey yapmak istiyordu" dedi.

Belediye binasında yaşanan atmosferi "çok yoğun ve duygusal" olarak tanımlayan Toplar da "İnsanlar hiç tanımadıkları kişiler için canhıraş bir şekilde çalışıyordu. Kimse su içmeyi, yemek yemeyi düşünmüyordu; tek amaç yardım malzemelerinin bir an önce hazırlanıp, yola çıkmasıydı" dedi.

Yardım çalışmalarını Kadıköy ile sınırlı tutmayan Toplar, yardım araçlarından birine binerek Hatay'a gittiğini ve kenti yıkılmış haliyle görmenin kendisini derinden sarstığını dile getirdi. Toplar, "Hatay'ı o haliyle görmek çok zordu ama Kadıköy ekibiyle birlikte orada olmak bana güç verdi. Düzenli bir organizasyonun parçası olmak ayakta kalmamı sağladı" diye konuştu.

Deprem sonrası deneyimini Kadıköy Belediyesi bünyesindeki Kadıköy Afet Gönüllüsü çalışmalarıyla sürdürmeye karar veren Özden Toplar, bu sürecin kendisi için daha bilinçli ve profesyonel bir boyut kazandığını ifade etti. Aldığı eğitimler sayesinde teknik donanımının arttığını, kriz anlarında sakin kalabilmeyi öğrendiğini belirten Toplar, afetlerde dışarıdan yardım gelene kadar geçen ilk 72 saatin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

