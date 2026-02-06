Kadıköy Belediyesi, Deprem Dayanışmasını Kurumsal Afet Gönüllülüğüne Dönüştürdü

Kadıköy Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen ilk belediyelerden biri oldu. Depremin hemen ardından Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) bölgeye doğru yola çıkarken, Kadıköy'de de geniş çaplı bir dayanışma süreci başladı. Belediyenin çağrısıyla harekete geçen çok sayıda Kadıköylü, BAK Kadıköy tarafından verilen eğitimlere katılarak Kadıköy Afet Gönüllüsü oldu. Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma (BAK) çatısı altında buluşan gönüllüler, sadece yardım ulaştırmakla kalmayıp, olası bir İstanbul depremine karşı afet gönüllüsü oldu.

Depremin ilk günlerinde belediyeye koşan gönüllülerin ortak motivasyonu "bir işe yarama ve dayanışma" hissiyatıydı. 26 yaşındaki Deniz Barış Gülyurt, oradaki kargaşayı gördüğünde insanların bir şeyler yapmak istediğini ancak ne yapacaklarını bilmediklerini fark ettiğini söyledi. Depremin ardından harekete geçen Gülyurt, ilkokuldan üniversiteye kadar arkadaş çevresiyle iletişime geçerek Kadıköy Belediyesi'nin yardım çalışmalarına katıldı. Sürecin kısa sürede organize bir dayanışmaya dönüştüğünü belirten Gülyurt, "İnsanlar bir şeyler yapmak istiyordu ama ne yapacağını bilmiyordu. Belediyenin yönlendirmeleriyle bu kargaşa organize bir dayanışmaya dönüştü. Hepimiz bir ucundan tutarak sürecin parçası olduk" dedi.