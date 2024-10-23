Kadim Aşiretler’den Barış Çağrısı - Son Dakika
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Kadim Aşiretler’den Barış Çağrısı

Rasim Aslan, devlet büyüklerine ve liderlere umut ve barış için adım atmaları gerektiğini vurguladı.

23.10.2024 16:17
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Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, "son günlerde bazı devlet büyüklerinin ve siyasi parti liderlerinin tarihi bir sorumluluk alarak umuda, barışa, kardeşliğe, huzura doğru attığı hayırlı ve uğurlu adımı kıymetli bulduklarını ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını" belirtti.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, yaşadıkları coğrafyanın yıllardır büyük acılara, ölümlere, hüzünlere, göçlere ve gözyaşlarına maruz kaldığını ifade etti.

Bu acılara yol açan tutum ve davranışlar var oldukça, böylesi bir ortamın devam etmesini arzulayan iç ve dış şer odaklarının kendilerine malzeme bulacağını ve acıların daha da derinleşmesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceğini bildiren Aslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Zaman bize gösterdi ki bütün bu sorunların tek çözüm adresi yine içimizdeki aklıselim bakış açısı, yönetim ve yaşam tecrübesidir. Yeniden toplumsal barış ve kardeşlik ruhunu inşa etmenin yolu ortak değerlerimiz, kültürümüz ve inançlarımızdır. Artık acılar ve gözyaşı üzerine değil, hep birlikte güzel bir gelecek tesis etmek üzere toplumumuzun tüm kesimleri daha çok sorumluluk ve inisiyatif almalıdır. Bu köklü kardeşlik ruhunu yeniden inşa etmede çok önemsediğimiz Çanakkale ruhu, temel ilham kaynağımız olmalıdır."

Aslan, "Bu bağlamda, son günlerde bazı devlet büyüklerimizin ve siyasi parti liderlerimizin tarihi bir sorumluluk alarak, umuda, barışa, kardeşliğe, huzura doğru hayırlı ve uğurlu bir adım atmış olmalarını çok kıymetli buluyoruz, destekliyoruz ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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