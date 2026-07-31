Kadın Asteğmenler Kırsalda Eğitim Veriyor

Diyarbakır'da kadın astsubaylar, aile içi şiddete karşı kırsaldaki kadın ve erkekleri bilinçlendiriyor.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Kadın Destek Uygulamasının (KADES) kullanımını yaygınlaştırmak, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için kilometrelerce yol katederek, kırsaldaki kadın ve erkeklere ulaşıyor.

Ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için sorumluluk bölgesindeki kırsal mahallelerde kadın ve erkeklere eğitim veriyor.

Şiddete karşı "Sıfır tolerans" ve "Kadına el kalkmaz" sloganlarıyla kanun maddelerine dair erkeklere bilgilendirme yapan kadın astsubaylar, ziyaret ettikleri kadınlara da şiddet veya cinsel saldırı gibi zor durumlarda KADES uygulamasından nasıl faydalanacaklarını anlatıyor.

Bu kapsamda Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'ne giden kadın astsubaylar, pamuk tarlasında çalışan erkekleri ziyaret ederek, aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme yaptı, el broşürü dağıttı.

Daha sonra mahalledeki Aile Destek Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelen ekipler, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve yaptırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu, KADES uygulaması, 183 Kadın Destek Hattı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni tanıttı.

Kadın astsubaylar, mahalledeki çocuklarla da bir araya gelerek, onlara kırtasiye malzemesi, kitap, Türk bayrağı ve ay yıldızlı balonlar hediye etti.

Toplam 15 bin 357 kişiye eğitim verildi

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Semra Ürküdenli, AA muhabirine, fabrikalar, tarlalar, kahvehaneler başta olmak üzere en uç noktadaki bölgelere ulaştıklarını, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ilişkin kararlılıkla görev yaptıklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı ve etkin bir başarının elde edilmesi için hareket ettiklerini ifade eden Ürküdenli, şunları kaydetti:

"Geçen yıl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan 167 mahallemiz ziyaret edilmiştir. Fabrika, tarla ve kahvehane gibi vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlarda 9 bin 82 kadın ve 6 bin 275 erkek olmak üzere toplam 15 bin 357 kişiye ulaşılmış, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Şiddete maruz kalan veya şiddet görme tehlikesi bulunan kişiler durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi, KADES uygulaması, kolluk birimleri, Alo 183, Cumhuriyet Savcılığı, Aile Mahkemeleri ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bildirebilirler. İhbarlar mağdurların kendisi, üçüncü kişiler veya kamu görevlileri tarafından da yapılabilir. Aile içi şiddet bireysel değil toplumsal bir sorundur. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması ve şiddete tanık olduklarında yetkili birimlere bildirimde bulunmaları önem arz etmektedir. Jandarma olarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Eğitim faaliyetleri kapsamında öğrencilerle de bir araya geldiklerini dile getiren Ürküdenli, öğrencilerin bilinçlenmesi, haklarını öğrenmeleri ve güvenli bireyler olarak yetişmeleri amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında geçen yıl 46 okulu ziyaret ettiklerini anlattı.

Sorumluluk bölgesinde eğitim gören 2 bin 300 öğrenciye ulaştıklarını dile getiren Ürküdenli, "Öğrencilerimize jandarma mesleğinin tanıtımı, kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve internetin bilinçli kullanımı gibi konularda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.