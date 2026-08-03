Kadın cinayeti: 13 tutuklama

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 24 Temmuz'da Reyhan Acar'ın (24) öldürüldüğü silahlı saldırının ardından başlattığı araştırmayı sürdürdü.

Ekipler, cinayet zanlısı Bilal F'nin (24) olay sonrası eşi Öykü F. (20) ile İstanbul'a gittiğini belirledi. Yurt dışına kaçmak için Edirne'ye geçtikleri tespit edilen çiftin, sınır kapısı güzergahında otomobille seyir halindeyken polis uygulama noktasını fark edince geceyi ayçiçeği tarlasında geçirdikleri, ardından İstanbul'a döndükleri ortaya çıkarıldı.

Polis ekipleri, 48 saat süren takip sonucunda Bilal F'yi bir evcil hayvan mağazasında, eşi Öykü F'yi ise bir sitede yakaladı. Öykü F'nin kaldığı ikamette cinayet suçundan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şeyhmus Y. (27) de bulundu.

Bilal F'nin kaçmasına yardım ve yataklık eden şüphelilere yönelik Adana ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise Fırat T. (25), Yusuf Y. (23), Emre K. (21), Baran D. (25), Seymen Ö. (23), Halil Can A. (20), Emrah Ç. (28), Murat A. (32), Veli Ö. (34), Nurullah D. (19), Bilal D. (36) ve Kemal B. (27) gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Öykü F. ve Yusuf Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilal F'nin de aralarında olduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Gülbahçesi Mahallesi 13362 Sokak'ta tabancayla vurulan Reyhan Acar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.