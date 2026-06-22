Kadın Cinayetinde Ağır Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Cinayetinde Ağır Ceza

22.06.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, eşini baltayla öldüren İbrahim Cebeci'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi, karısını baltayla öldüren sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

PTT Evleri Mahallesi 3544 Sokak'taki evinde 26 Ekim 2023'te eşi Ayşe Cebeci'yi (65) başına baltayla vurarak öldüren İbrahim Cebeci'ye (73) tutuklu yargılandığı davanın 9 Haziran'daki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçesi yazıldı.

Mahkemenin kararında, olay günü çift arasında hastaneye gidilip gidilmemesi konusunda çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Kavga sırasında sanığın, eşinin kafasına baltayla vurduğu anlatılan kararda, "Olay sonrası sanığın, mahalle muhtarı A.İ'nin yanına gidip eşini öldürdüğünü beyan ettiği, muhtarın haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin maktulü hareketsiz vaziyette bulduğu ve yakınında balta olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu raporuna göre İbrahim Cebeci'nin cezai ehliyetinin tam olduğu bilgisine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın mahalle muhtarına gidip soğukkanlı şekilde eşini öldürdüğünü anlatması ve karakolu arayıp kendisini almalarını söylemesi sebebiyle eşini öldürdükten sonra pişmanlık göstermediği kanaatine varılmış, bu haliyle sanık hakkında takdiri indirim koşulları oluşmadığından 'iyi hal' indirimi uygulanmamış ve sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Cinayetinde Ağır Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu

12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:54
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 12:35:36. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Cinayetinde Ağır Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.