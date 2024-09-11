Kadın Cinayetlerine Karşı Seferberlik

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Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL)- Kadın Cinayetleri Platformu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması için seferberlik başlattığını açıkladı. Platform Sözcüsü Fidan Ataselim, "Aile odaklı politikalara devam edildikçe kadınlar öldürülecek. Artık kadınlar öldürülmüyor sadece çocuklar da öldürülüyor. Temel haklarımıza karşılar. Bakanlara sesleniyorum. Sizler aile dedikçe kadınlar öldürülüyor" dedi. Seferberliğe siyasilerin yanı sıra oyuncu Feride Çetin ve müzisyen Ceylan Ertem de destek verdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yaptığı toplantıda kadınların şiddete karşı "acil butonu" diye adlandırdıkları 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygunlaması için seferberlik başlattığını açıkladı. Toplantıya CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, EHP Genel Başkanı Özge Akman, gazeteci Tuluhan Tekelioğlu, oyuncu Feride Çetin, müzisyen Ceylan Ertem'in de aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve sanatçı da ile gazeteci ve sanatçılar da destek verdi.

"Bakanlar aile dedikçe kadınlar öldürülüyor"

Platform Sözcüsü Fidan Ataselim, burada yaptığı açıklamada, "Biz mücadele ederken şiddetin normalleştirildiğini de görüyoruz. Aile aile dediklerinde kadınlar en çok eşleri, babaları, boşandıkları eşleri, partnerleri tarafından öldürülürken aile odaklı politikaları ileri sürmeye devam ettiler. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi genelgesi çıkardılar. Biz uyardık. Hep birlikte uyardık. Aile odaklı politikalara devam edildikçe kadınlar öldürülecek. Artık kadınlar öldürülmüyor sadece çocuklar da öldürülüyor. Temel haklarımıza karşılar. Bakanlara sesleniyorum. Sizler aile dedikçe kadınlar öldürülüyor" dedi.

Narin Güran cinayetine de değinen Ataselim, "19 gündür boyunca bir çocuk bulunamadı ve öldürüldü. Bütün köy sustu. Yetkililer görevlerini yapmadığı için Narin öldürüldü. Bizim 'başsağlığı' dilememizle onların başsağlığı demesi bu nedenle aynı değil. Yetkilerin Narin ve Narin gibi çocukları koruması gerekiyordu" diye konuştu.

"6284 nolu kanunun uygulanması için bu seferberliği hep birlikte başlatıyoruz" diyen Ataselim, ilgili yasanın ayrıntılarını anlattı. Ataselim, "Kadına yönelik şiddeti engellemek 6284 nolu kanunu istisnasız uygulamaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede erkeklik kutsal"

Ataselim'in ardından Genç Feministler Sözcüsü Güneş Akşahin konuştu. "19 gün boyunca Narin nerede diye sorduk" diyerek sözlerine başlayan Akşahin "Konu mücadele edenlere gelince, mücadele edenlere hukuksuzca suçlar atarken profesyonelce davranan yargı, neden Narin'i bulmak için profesyonelce davranmadı. Yakınları Narin'in tabutuna gelinlik koydu, Narin'in küçücük yaşta hayatının elinden alınmış olmasına üzülseydiniz. Bizim bu tabutun üstündeki gelinlikle politik bir derdimiz var. O gelinliği oradan atacak olan eşitlik ve özgürlük mücadelemiz var" dedi. "Bu ülkede 6284 nolu Kanun uygulanmadığı için kadınlar öldürülüyor" diyen Akşahin, "AKP'nin kutsal ailesi bu. Çocukların babaları tarafından öldürülmesi. Aslında onlar için kadınlar, çocuklar önemli değil erkeklik kutsal" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez: Biz onlardan uygulamalarını beklemeyeceğiz biz uygulatacağız

Toplantıda, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de konuştu. Suiçmez, şunları söyledi:

"Hepimiz öfkeliyiz. Sizler, bizler karşılıklı olarak çok fazla konuşmaya ihtiyaç duymuyoruz. Alanda birlikte hareket ettik yıllarca. En son Danıştay duruşmasında İstanbul Sözleşmesi'ne dair davalarda birlikteydik. Orada da kadının gücünü, itirazını çok güzel bir şekilde gösterdik. Platform çok doğru bir ortamda bu seferberliği başlattı. Yıllardır söylüyorum. 'Yasalara dokunma uygula'. Biz şimdi diyoruz ki 'Biz yazdık biz uygulatacağız'. Biz onlardan uygulamalarını beklemeyeceğiz biz uygulatacağız."

Ceylan Ertem: 6284 tekrar gündeme gelmeli. Narin'in ve öldürülen kız çocuklarının kadınların yaşadıklarını umarım hiçkimse yaşamasın

Müzisyen Ceylan Ertem de şunları söyledi:

"Umarım bundan 10 yıl sonra böyle bir buluşmada yer almayalım, kutlamalarda yer alalım istiyorum. Yaşarken güzel günleri görmeyi umut ediyorum. ya da o günleri bizim evlatlarımız görür. Geçenlerde yazmıştım aile kutsal değildir, kutsal olan iyiliktir, sevgidir, vicdanıdır. Narin'in ve öldürülen kız çocuklarının, kadınların yaşadıklarını dilerim hiç kimse yaşamasın. Bu nedenle mücadeleye bırakmayız. Tüm suçluların ceza almasını sağlamalıyız. Bu nedenle 6284 tekrar gündeme gelmeli."

"Bir kadın zarar görmesin diye çalışıyorlar ne yazık ki her geçen gün öldürülmeye devam ediliyoruz"

Toplantıda konuşan gazeteci Tuluhan Tekelioğlu ise "Platformun yanındayım. Onların tanıdığımdan bu yana cesaretle sahadalar. Bir kadın zarar görmesin diye çalışıyorlar ne yazık ki her geçen gün öldürülmeye devam ediliyoruz. 6284 nolu kanunu hep beraber savunacağız" dedi.

Oyuncu Feride Çetin de şunları kaydetti:

"4 buçuk yaşımda kızım var onun da hakları ihlal ediliyor. Kızlarımıza bu mücadeleyi borçluyuz"

"Hiçbir zaman bizim kadar güçlü olmadı kadın hareketi. Size nasılsın diye sorduklarında 6284 diyin, sabah kalktığınızda İstanbul Sözleşmesi diyin. Bunu her an söylersek bunu akıllarına kazıyacağız. Biz yeryüzünü ninelerimizden ödünç almadık çocuklarımızdan aldık. 4 buçuk yaşımda kızım var onun da hakları ihlal ediliyor. Kızlarımıza bu mücadeleyi borçluyuz. Hep beraber yapabiliriz inancımızı kaybetmeyelim."