Kadın Cinayetleri Sistematik Hak İhlali

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, bir günde 6 kadının erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek, kadın cinayetlerinin münferit değil, sistematik bir hak ihlali olduğuna dikkat çekti. Dinçer, "Kadınların yaşam hakkı korunamıyorsa, hukuk devleti ağır yara almış demektir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, 2026 yılının başından bu yana yaşanan kadın cinayetleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Dinçer, "2026 yılının henüz başında olmamıza rağmen katledilen kadın sayısı 47'ye ulaştı. Bir günde ise tam 6 kadın; Filiz, Aylin, Gönül, İlknur, Kübra ve Zeynep, erkek şiddetiyle hayattan koparıldı" dedi.

Bir günde öldürülen 6 kadından üçünün fail hakkında uzaklaştırma kararı olduğuna dikkat çeken Dinçer, devletin koruma mekanizmalarının iflas ettiğini vurguladı. Dinçer, "Aylin Polat Dağ, boşanma aşamasındaki eşine karşı cebinde uzaklaştırma kararıyla geziyordu. Devlete güvendi, 'beni koruyun' dedi. Ama o kağıt parçası katilin tabancasından çıkan kurşuna siper olamadı. Ankara Haymana'da Songül Hakbilir, boşanmak istediği için katledildi. Eğer 6284 sayılı kanun etkin uygulansaydı, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı hukuksuzca çıkılmasaydı; bu kadınlar bugün aramızda olacaktı. Kadınların yaşam hakkı korunamıyorsa, hukuk devleti ağır yara almış demektir" diye konuştu.

"Her kayıpta sadece bir kadın değil, toplumun vicdanı da öldürülüyor"

Kadın cinayetlerinin "kader" olmadığını vurgulayan Dinçer, "Bu yılın başından beri, 50 günde 47 kadını kaybettik. Bu bir istatistik değil, bir utanç tablosudur. Neredeyse her gün bir kadın hayattan koparılıyor. Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz. Her kayıpta sadece bir kadın değil, toplumun vicdanı da öldürülüyor. Bir tek kadını daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Yetkilileri sorumluluk almaya, koruma kararlarını etkin uygulamaya ve cezasızlık algısını ortadan kaldıracak adımlar atmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.